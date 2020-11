DJ Reino Unido: Economia cresceu 15,5% no terceiro trimestre com fim das restrições

LONDRES (DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu rapidamente no terceiro trimestre depois de as medidas do coronavírus terem sido retiradas.

A economia cresceu 15,5% no terceiro trimestre, disse o gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, esta quinta-feira. Numa base anualizada, o PIB cresceu 78%.

A economia continua abaixo do que estava em fevereiro antes do impacto da pandemia.