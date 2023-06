DJ Reino Unido: Economia cresceu em linha com o esperado no 1T

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu ligeiramente no primeiro trimestre de 2023, igualando as leituras iniciais, uma vez que a crise do custo de vida devido à inflação elevada e aumento das taxas de juro pesou na atividade económica geral.

O produto interno bruto cresceu 0,1% no trimestre entre janeiro e março, face ao quarto trimestre do ano passado, a mesma taxa de crescimento registada nesse período ...