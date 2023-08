DJ Reino Unido: Economia cresceu ligeiramente acima do previsto no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido expandiu-se mais que o esperado no segundo trimestre de 2023, impulsionada pela aceleração da atividade dos serviços e da indústria, e apesar de uma série de greves, feriados e a inflação elevada terem pressionado o crescimento.

O PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre face ao trimestre anterior, depois de uma expansão de 0,1% no primeiro trimestre, de acordo com dados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.