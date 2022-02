DJ Reino Unido: Economia cresceu ligeiramente no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu ligeiramente no último trimestre do ano passado, apesar de uma queda do crescimento em dezembro com a variante Ómicron do coronavírus a afetar a atividade.

O produto interno bruto cresceu 1% nos últimos três meses do ano, disse o gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira, em linha com a expansão revista de 1% registada no terceiro trimestre.