DJ Reino Unido: Economia cresceu ligeiramente no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu ligeiramente entre abril e junho, mas deve contrair nos próximos trimestres com a crise do custo de vida e as taxas de juro mais elevadas a pesarem nas empresas e consumidores.

O produto interno bruto do Reino Unido expandiu-se em 0,2% no segundo trimestre comparativamente com os primeiros três meses do ano, em vez de uma contração de 0,1% como estimado anteriormente para esse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.