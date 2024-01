DJ Reino Unido: Economia cresceu mais que o esperado em novembro

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu mais do que o esperado em novembro, impulsionada pelo setor dos serviços, o que pode reduzir a possibilidade de um corte de taxas em breve por parte do Banco da Inglaterra, ou BOE.

O produto interno bruto cresceu 0,3% em relação a outubro, de acordo com os dados dessa sexta-feira do escritório Nacional de Estatísticas, ou ONS. Os economistas consultados pelo The Wall Street ...