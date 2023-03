DJ Reino Unido: Economia cresceu mais que o esperado no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu ligeiramente no quarto trimestre do ano passado, um desempenho superior ao estimado inicialmente, embora ainda esteja bastante menor do que a sua dimensão pré-pandemia devido à inflação e taxas de juro elevadas.

O produto interno bruto cresceu 0,1% no trimestre de outubro a dezembro, face ao terceiro trimestre, em comparação com a estagnação prevista inicialmente ...