DJ Reino Unido: Economia deve contrair em 2023 - CBI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido deve contrair em 2023, e o país está destinado a uma década de crescimento lento, a menos que sejam tomadas medidas para aumentar a produtividade, disse a Confederação da Indústria Britânica, ou CBI, esta segunda-feira na mais recente previsão.

A economia deve contrair 0,4% no próximo ano, abaixo da expansão de 1% estimada anteriormente, caindo numa recessã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.