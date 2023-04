DJ Reino Unido: Economia estagnou em fevereiro após greves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido estagnou em fevereiro após as greves no setor público terem afetado o setor dos serviços.

O produto interno bruto do Reino Unido manteve-se em cadeia no mês de fevereiro, face a um crescimento revisto em alta de 0,4% registado em janeiro, mostram dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta quinta-feira.

Os economistas consultados pelo The ...