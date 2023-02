DJ Reino Unido: Economia evitou recessão no final do ano depois de estagnar no 4T

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido estagnou no quarto trimestre, evitando por pouco uma recessão técnica no segundo semestre de 2022, mas a atividade deve enfrentar uma recessão este ano com as famílias e empresas a serem atingidas pelas subidas aceleradas das taxas de juro.

O produto interno bruto do Reino Unido estagnou entre outubro e dezembro face ao terceiro trimestre, mostram os dados preliminares do gabinete nacional ...