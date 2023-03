DJ Reino Unido: Economia expandiu-se em janeiro com recuperação dos serviços

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido recuperou em janeiro, impulsionada pelo ressurgimento do setor dos serviços, que beneficiou do fim das greves e do regresso da competição futebolística nacional no início do ano.

O PIB do país expandiu-se 0,3% no primeiro mês de 2023 em cadeia, face a uma queda de 0,5% em dezembro, de acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas desta sexta-feira.

