DJ Reino Unido: Emprego sobe em janeiro apesar do impacto da Ómicron

DJ Bolsa)-- Os empregadores do Reino Unido continuaram a criar postos de trabalho em janeiro, um sinal de que o mercado de trabalho britânico continua forte apesar do impacto da variante ÓmIcron.

Os empregos aumentaram 108.000 em janeiro face ao mês anterior para um recorde de 29,5 milhões, de acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas divulgados esta terça-feira.