DJ Reino Unido: Ex-PM David Cameron regressa ao governo para Negócios Estrangeiros

LONDRES (DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, nomeou um dos seus antecessores, David Cameron, como ministro dos Negócios Estrangeiros, no âmbito de uma remodelação surpreendente com o objetivo de recuperar o Partido Conservador num momento em que está a ficar para trás nas sondagens.

David Cameron -- um conservador moderado que deixou o cargo de primeiro-ministro depois do referendo do Brexit ...