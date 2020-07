DJ Reino Unido expulsa Huawei da infraestrutura de comunicações do país

LONDRES (DJ Bolsa)-- O governo britânico disse que vai impedir as empresas de telecomunicações de comprar novos equipamentos fabricados pela Huawei Technologies Co. da China e dá até 2027 às mesmas para retirar a tecnologia da empresa chinesa das respetivas redes 5G. A decisão marca uma vitória significativa para os EUA, que pretendiam ver a Europa seguir a minha linha dura para com a Huawei.

