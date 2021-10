DJ Reino Unido: Finanças estabelecem novo plano de impostos e investimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LONDRES (DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, definiu um novo plano fiscal e de investimento, depois de algumas previsões terem mostrado que a economia britânica deve crescer rapidamente em 2021, apesar do aumento da inflação e dos receios em torno da Covid-19.

O gabinete de responsabilidade orçamental do Reino Unido disse que a economia do país deve crescer 6,5% em 2021 e 6% no próximo ano.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

