DJ Reino Unido: Governo acredita que economia deve evitar recessão

LONDRES (DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido antecipa um cenário melhor para a economia este ano, após ter dito esta quarta-feira que vai continuar a subsidiar as famílias que enfrentam faturas de energia mais elevadas, aumentar o investimento na defesa e encorajar financeiramente os britânicos mais velhos e os novos pais a voltar ao trabalho.

O órgão de fiscalização orçamental do governo disse que ...