DJ Reino Unido: Governo aumenta impostos, corta despesa para reduzir dívida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LONDRES (DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido apresentou os maiores aumentos de impostos e cortes da despesa em uma década esta quinta-feira, transformando-se na primeira grande economia ocidental a começar a limitar acentuadamente o crescimento da despesa após anos de aceleração dos estímulos orçamentais durante a pandemia e os recentes subsídios de energia.

As medidas marcam a segunda maior mudanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.