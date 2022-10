DJ Reino Unido: Governo não vai acabar com taxa de 45% do imposto sobre os rendimentos

(DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido disse esta segunda-feira que não vai avançar com a retirada do escalão de topo de 45% do imposto sobre os rendimentos, retirando um elemento-chave do mini-orçamento que apresentou no final do mês passado que trouxe turbulência para os mercados financeiros do país e motivou uma intervenção do Banco de Inglaterra, ou BOE.

-Por Paul Hannon (paul.hannon@wsj.com) <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.