DJ Reino Unido: Inflação abranda inesperadamente em agosto

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor subiram a uma taxa inesperadamente baixa no Reino Unido em agosto, aumentando a probabilidade de o Banco de Inglaterra, ou BOE, fazer uma pausa no longo ciclo de subidas das taxas esta semana.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 6,7% em termos homólogos em agosto, abrandando face a 6,8% em julho, de acordo com os dados preliminares publicados pelo gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, esta ...