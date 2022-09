DJ Reino Unido: Inflação abrandou ligeiramente em agosto

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido abrandou ligeiramente em agosto com os preços mais baixos da gasolina, dando algum alívio às famílias enquanto lidam com uma aguda crise do custo de vida que levou o governo a implementar um limite sobre os preços da energia.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 9,9% em termos homólogos em agosto, abrandando face aos 10,1% de julho, o que marcou ...

