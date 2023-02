DJ Reino Unido: Inflação abrandou mais que o esperado em janeiro

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação do Reino Unido manteve a tendência descendente em janeiro, registando a terceira queda consecutiva, mas continua na casa dos dois dígitos apesar da descida dos preços dos combustíveis.

Os preços no consumidor cresceram 10,1% em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, menos que os 10,5% registados em dezembro, mostram dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ...