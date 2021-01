DJ Reino Unido: Inflação aumenta em dezembro

(DJ Bolsa)-- O índice de preços no consumidor, ou IPC, homólogo do Reino Unido subiu em dezembro, mostraram dados do instituto de estatísticas do país esta quarta-feira.

O IPC subiu 0,6% em termos homólogos em dezembro, face à subida de 0,3% em novembro. A leitura ficou em linha com as expectativas dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.