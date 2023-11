DJ Reino Unido: Inflação caiu para mínimo de dois anos em outubro

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação do Reino Unido caiu para a taxa mais baixa em dois anos em outubro, e muito mais do que o esperado, motivada pela descida dos preços dos alimentos e da energia, tirando alguma pressão do Banco de Inglaterra, ou BOE, antes da última reunião do ano no próximo mês.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 4,6% em termos homólogos, face a uma subida de 6,...