DJ Reino Unido: Inflação estabilizou em setembro

(DJ Bolsa)-- Os preços no Reino Unido cresceram inesperadamente ao mesmo ritmo em setembro que em agosto, complicando a tarefa do Banco de Inglaterra, ou BOE, para reduzir a inflação.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 6,7% em termos homólogos, o mesmo ritmo registado em agosto, de acordo com os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta quarta-feira. Os economistas consultados pelo ...