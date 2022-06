DJ Reino Unido: Inflação no retalho atinge máximo de quase 11 anos em maio

(DJ Bolsa)-- Os preços do retalho do Reino Unido continuaram a subir em maio, com as pressões inflacionistas ainda a aumentarem antes de começarem a diminuir, de acordo com o mais recente relatório da British Retail Consortium e da NielsenIQ.

Os preços subiram 2,8% em maio, contra 2,7% em abril, tendo atingido a maior taxa de inflação desde julho de 2011, diz o relatório.