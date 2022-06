DJ Reino Unido: Inflação no retalho em máximos desde 2008

(DJ Bolsa)-- A inflação dos preços no retalho do Reino Unido aumentou em termos homólogos e em cadeia em junho para a taxa mais elevada desde setembro de 2008, de acordo com os dados mais recentes da Nielsen IQ e da British Retail Consortium.

Os preços nas lojas no Reino Unido subiram 3,1% entre 1 e 7 de junho, face ao período homólogo, mais que os 2,8% registados em maio, mostram os dados. Esta taxa supera o aumento médio dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone