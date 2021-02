DJ Reino Unido: Inflação sobe em janeiro

LONDRES (DJ Bolsa)-- A inflação homóloga do Reino Unido aumentou em janeiro, embora permaneça bem abaixo do alvo de 2% do Banco de Inglaterra, ou BOE.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 0,7% em termos homólogos em janeiro, em comparação com um aumento de 0,6% no mês anterior, disse o gabinete de estatísticas esta quarta-feira.