DJ Reino Unido: Inflação sobe inesperadamente para 10,4% em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação do Reino Unido subiu inesperadamente em fevereiro, devido ao aumento dos preços dos bens alimentares e bebidas alcoólicas, invertendo assim três meses de abrandamento e complicando a vida ao Banco de Inglaterra, ou BOE.

Os preços no consumidor cresceram 10,4% em fevereiro, face ao mesmo mês no ano passado, mais que os 10,1% de janeiro, disse o Gabinete Nacional de Estatísticas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.