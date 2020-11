DJ Reino Unido: Inflação sobe ligeiramente em outubro

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga do Reino Unido subiu em outubro, com os preços mais elevados do vestuário.

Os preços no consumidor subiram 0,7% em termos homólogos em outubro, face a uma subida de 0,5% em setembro, mostraram dados do gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, esta quarta-feira. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma subida de 0,5%.