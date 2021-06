DJ Reino Unido: Inflação subiu acima do alvo do BOE de 2% em maio

LONDRES (DJ Bolsa)-- A inflação homóloga do Reino Unido excedeu o alvo do Banco de Inglaterra, ou BOE, em maio pela primeira vez em quase dois anos.

Os dados acrescentaram aos sinais de pressões inflacionistas em todo o mundo, apesar de os responsáveis do BOE terem dito que esperam que qualquer subida do crescimento dos preços seja transitória.