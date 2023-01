DJ Reino Unido: Inflação voltou a abrandar em dezembro

(DJ Bolsa)-- A inflação no Reino Unido abrandou novamente em dezembro, graças à moderação do preço dos combustíveis, mas o crescimento dos preços continua na casa dos dois dígitos apesar das subidas de taxas de juro e abrandamento da atividade económica.

Os preços no consumidor do Reino Unido cresceram 10,5% em termos homólogos no mês de dezembro, ligeiramente abaixo dos 10,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.