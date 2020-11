DJ Reino Unido lança plano para manter Londres como centro financeiro global

LONDRES (DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, apresentou na segunda-feira uma revisão das regras financeiras, incluindo possíveis alterações que tornem mais fácil para as empresas angariar capital em Londres, pretendendo manter o vasto setor financeiro do país competitivo com Nova Iorque depois do Brexit.

As empresas financeiras já moveram milhares de milhões de dólares ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone