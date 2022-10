DJ Reino Unido: Ministro das Finanças demitido por primeira-ministra

(DJ Bolsa)-- A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, demitiu o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, esta sexta-feira, na tentativa de salvar o seu mandato após a pressão do seu Partido Conservador e do mercado internacional para recuar no plano orçamental divulgado há três semanas.

Kwarteng, que apresentou os maiores cortes de impostos desde a década de 1970, foi substituído depois de os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.