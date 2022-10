DJ Reino Unido: Moody's revê em baixa outlook para negativo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Moody's Investors Service reviu em baixa, na sexta-feira, o outlook dos ratings soberanos do Reino Unido para negativo, face a estável, tendo afirmado os ratings de longo prazo do país.

A mudança do outlook foi motivada pelo "aumento da imprevisibilidade na formulação de medidas políticas numa fase em que se perspetiva um crescimento mais fraco e uma inflação alta", disse a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.