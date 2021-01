DJ Reino Unido: Nova variante do coronavírus pode ser mais letal

LONDRES (DJ Bolsa)-- Responsáveis britânicos alertaram esta sexta-feira que a variante do coronavírus que foi identificada no Reino Unido pode ser mais letal, bem como mais contagiosa, do que as versões anteriores do vírus.

As conclusões dos cientistas que estão a aconselhar o governo britânico ainda são altamente incertas. Mas o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse numa comunicaç...

