DJ Reino Unido: Novo Min Fin reverte cortes de impostos anunciados em setembro

LONDRES (DJ Bolsa)-- O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse esta segunda-feira que vai reverter quase todos os cortes de impostos propostos pelo governo em setembro e moderar o teto de preço sobre a energia no primeiro ensaio para a reversão do plano de crescimento alimentado pela dívida concebido pela primeira-ministra Liz Truss, num esforço para tranquilizar os mercados sobre a estabilidade da economia e as finanças da naçã...