DJ Reino Unido: Pedidos de subsídio de desemprego aumentam em julho

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido registou mais 94.400 pessoas a candidatarem-se aos subsídios de desemprego em julho, enquanto as horas trabalhadas caíram para um mínimo recorde.

A subida dos pedidos de subsídio de desemprego, que foi superior aos 77.500 esperados numa sondagem a economistas, também inclui as pessoas que se candidataram aos subsídios enquanto ainda estão empregados.