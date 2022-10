DJ Reino Unido: PM deve anunciar inversão de parte do plano de estímulos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, deve anunciar esta sexta-feira uma inversão de parte dos planos de corte de impostos, disse um responsável de topo, depois de o plano económico da primeira-ministra ter provocado uma onda de choque nos mercados financeiros e no Partido Conservador.

Esta seria a segunda alteração ao plano de crescimento do governo, o que deixa em dúvida por quanto tempo o ...