DJ Reino Unido: PM Truss tem de lutar para se manter no cargo

LONDRES (DJ Bolsa)-- Depois de ter demitido o ministro das Finanças, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, tem agora de lutar para manter o seu lugar numa situação que muitos analistas políticos e alguns membros do Partido Conservador dizem ser o pior arranque de mandato dos tempos modernos.

A taxa de popularidade de Truss é a mais baixa de qualquer primeiro-ministro britânico desde o início de 1990, de acordo com as sondagens,...