DJ Reino Unido: PMI indica expansão da economia a um ritmo mais lento em março

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido expandiu-se pelo segundo mês consecutivo em março, de acordo com dados do índice de gestores de compras, ou PMI, desta sexta-feira, embora a um ritmo mais lento, devido a uma queda da produção industrial.

O PMI compósito da S&P Global para o Reino Unido -- que avalia a atividade dos setores industrial e dos serviços -- caiu para 52,2 pontos em março face a um má... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.