DJ Reino Unido: Preços do retalho avançam quase ao dobro do ritmo em janeiro

(DJ Bolsa)-- Os preços do retalho do Reino Unido cresceram quase ao dobro do ritmo em janeiro face ao mês anterior, segundo o mais recente relatório do British Retail Consortium e da NielsenIQ.

Os preços do retalho aumentaram 1,5% em termos homólogos em janeiro após subirem 0,8% em dezembro, marcados por uma subida significativa dos preços excluindo alimentação.