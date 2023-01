DJ Reino Unido: Primeiro-ministro afasta presidente do Partido Conservador

LONDRES (DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, despediu no domingo Nadhim Zahawi do cargo de presidente do Partido Conservador, depois de uma investigação interna ter concluído que Zahawi não divulgou que estava a ser alvo de uma auditoria fiscal no ano passado.

Sunak despediu o antigo empresário depois de o consultor de ética do governo ter concluído no domingo que não ter divulgado ...