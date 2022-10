DJ Reino Unido: Problemas de Truss aumentam com demissão de ministra

LONDRES (DJ Bolsa)-- A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, depois de ter sido forçada a abandonar as suas políticas económicas, está agora em mais dificuldades políticas, com vários deputados do Partido Conservador a dizerem que pretendem afastá-la do cargo, mas sem especificarem quando ou quem seria o substituto.

O impasse ficou demonstrado esta quarta-feira, com a comparência de Truss no Parlamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.