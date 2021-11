DJ Reino Unido: Produção automóvel cai para mínimo de 1956

(DJ Bolsa)-- A produção de automóveis no Reino Unido caiu 41% em outubro -- o pior mês desde 1956 -- com a escassez global de chips a penalizar a produção, disse um organismo industrial esta sexta-feira.

A Society of Motor Manufacturers and Traders disse que saiu um total de 64.729 veículos das linhas de produção em outubro face a 110.458 em outubro de 2020 e 51.680 em outubro de 1956. A produç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone