DJ Reino Unido: Proposta revista da Microsoft pela Activision resolve problemas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As propostas da Microsoft para alterar a oferta de $75 mil milhões pela Activision lida com os receios que o regulador de concorrência do Reino Unido manifestou, disse a entidade numa decisão provisória esta sexta-feira.

A Autoridade para a Concorrência e Mercados, ou CMA, disse que a nova proposta apresentada pela Microsoft deve reduzir os efeitos prejudiciais à concorrência nos jogos na cloud.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.