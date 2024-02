DJ Reino Unido reduz posição no NatWest para 34,96%

(DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido reduziu a participação no NatWest para 34,96%, face a 35,94%, de acordo com documentos enviados ao regulador esta segunda-feira.

O Tesouro do Reino Unido concluiu a venda a 2 de fevereiro, de acordo com o documento, e detém agora 12,27 mil milhões de ações no valor de 27,10 mil milhões de libras ($34,23 mil milhões) com base no preço de fecho de sexta-feira a 220,...