DJ Reino Unido regista pior queda do PIB entre países mais desenvolvidos em 2020

LONDRES (DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido registou a pior contração em mais de três séculos em 2020, de acordo com números oficiais, sublinhando o peso da pandemia de Covid-19 na atividade económica de um país que sofreu uma das maiores taxas de mortalidade mundiais.

O PIB contraiu 9,9% no total do ano, a maior queda entre o Grupo dos Sete países mais desenvolvidos do mundo, ou G-7.