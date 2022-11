DJ Reino Unido: Regulador abre investigação à Apple e Alphabet

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O regulador de concorrência do Reino Unido abriu uma investigação sobre jogos na cloud e navegadores em dispositivos móveis após um relatório que dava conta de que a Apple Inc. e a Alphabet Inc. têm um duopólio nos ecossistemas móveis.

A Competition and Markets Authority disse que este duopólio permite às empresas controlarem sistemas operativos, lojas de aplicações ...