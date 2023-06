DJ Reino Unido: Regulador implementa novas regras de publicidade de criptoativos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Autoridade de Conduta Financeira, ou FCA, do Reino Unido disse esta quinta-feira que as corretoras que disponibilizam criptoativos terão que obedecer a novas regras de publicidade que alertam os consumidores sobre os riscos de investir em ativos de alto risco e os protegem de tomar decisões precipitadas.

A FCA disse que as medidas fazem parte de um pacote para ajudar os compradores de criptoativos a entender que podem ...