DJ Reino Unido: Regulador lança investigação ao mercado de cloud

(DJ Bolsa)-- O gabinete de comunicações do Reino Unido, conhecido como Ofcom, anunciou esta quarta-feira que vai propor uma investigação ao mercado de cloud, depois de um estudo do regulador ter descoberto práticas e recursos que podem limitar a concorrência. O regulador manifestou também receios com as práticas da Amazon e da Microsoft por causa da sua posição dominante de mercado.

O regulador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.